В Белгородской области ВСУ обстреляли село Красный Хутор. Жителей эвакуируют. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние», - написал Гладков.
Накануне глава региона сообщил об обстреле села Журавлевка. В результате атаки были разрушения в школе, ДК и администрации. При этом Гладков подчеркнул, что в населенном пункте остались только старики, которым по 80-90 лет. По его словам, единственная цель ВСУ – запугать людей.
Также было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. В результате пострадали двое мирных жителей. У обоих легкие ранения, они уже отпущены домой.