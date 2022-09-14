Накануне глава региона сообщил об обстреле села Журавлевка. В результате атаки были разрушения в школе, ДК и администрации. При этом Гладков подчеркнул, что в населенном пункте остались только старики, которым по 80-90 лет. По его словам, единственная цель ВСУ – запугать людей.