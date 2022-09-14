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19 минут назад

Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Красный Хутор

Елена Прошина

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Красный Хутор. Жителей эвакуируют. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние», - написал Гладков.

Накануне глава региона сообщил об обстреле села Журавлевка. В результате атаки были разрушения в школе, ДК и администрации. При этом Гладков подчеркнул, что в населенном пункте остались только старики, которым по 80-90 лет. По его словам, единственная цель ВСУ – запугать людей.

Также было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. В результате пострадали двое мирных жителей. У обоих легкие ранения, они уже отпущены домой.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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