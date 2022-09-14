В Белгородской области эвакуируют Красный Хутор

Власти Белгородской области эвакуируют жителей села Красный Хутор из-за обстрела со стороны Украины . Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

"Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние", - написал Гладков.

Вечером во вторник ВСУ обстреляли село Шелаево в Валуйском районе Белгородской области. В результате ранения получили два мирных жителя. 12 сентября гражданка Украины погибла при обстреле села Логачевка, четыре человека пострадали.