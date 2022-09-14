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4 часа назад

Жителей села Красный Хутор Белгородской области эвакуируют из-за обстрела ВСУ

ТАСС

Власти Белгородской области эвакуируют жителей села Красный Хутор из-за обстрела со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области эвакуируют Красный Хутор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние", - написал Гладков.

Вечером во вторник ВСУ обстреляли село Шелаево в Валуйском районе Белгородской области. В результате ранения получили два мирных жителя. 12 сентября гражданка Украины погибла при обстреле села Логачевка, четыре человека пострадали.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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