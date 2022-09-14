Бездомный из ревности зарубил мужчину мачете в Москве

На юго-востоке столицы бездомный мужчина из ревности к бывшей возлюбленной зарезал знакомого, сообщил источник в правоохранительных органах.

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Подозреваемый является бездомным, погибший – супруг его бывшей возлюбленной, сообщил собеседник РИА «Новости».

По этим данным, преступление подозреваемый совершил с помощью мачете.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова сообщила, что уголовное дело завели по статье «Убийство».

По версии следствия, утром 14 сентября у дома на Люблинской улице нашли тело мужчины с множественными резаными и рублеными ранами. После этого был задержан 44-летний подозреваемый, у него нашли орудие убийства. В ведомстве указали, что задержанный систематически употребляет алкоголь.

«В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление на почве ревности к бывшей сожительнице», – сказала Иванова.

В скором времени планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения задержанному.