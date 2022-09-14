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5 часов назад

В Омске задержали предполагаемого серийного насильника — он забирался к своим жертвам через форточки

Новый Омскиещё 4

В Кировском округе Омска сотрудники управления уголовного розыска задержали 63-летнего подозреваемого в серии изнасилований, совершенных более 10 лет назад, в 2010-2012 годах на территории региона. Оперативники установили личность и местонахождение так называемого форточника.

"Форточного маньяка" поймали в Омске
Фото: CC0 / Public Domain /CC0 / Public Domain /

По данным оперативников, задержанный причастен как минимум к 12 преступлениям, в том числе восьми изнасилованиям и покушениям на изнасилование, а также ряду имущественных преступлений. Жертвами фигуранта стали женщины и молодые девушки, которые жили в квартирах на первых этажах, к ним он проникал ночью через форточки.

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Так, как уточнили в региональном следкоме, 29 апреля 2010 г. подозреваемый совершил изнасилование девушки, проникнув в ее квартиру, расположенную на первом этаже многоэтажки на проспекте Космическом. В эту же ночь он совершил изнасилование женщины, проживавшей в соседнем доме. В мае 2010 года подозреваемый, незаконно проникнув в квартиру, пытался совершить изнасилование женщины, проживавшей на ул. Заозерная. В сентябре 2010 года подозреваемый совершил изнасилование двух женщин, проживавших в домах, расположенных в пос. Входной и на ул. Бородина. В мае 2011 года подозреваемый совершил изнасилование женщины, проникнув в ее квартиру в доме на ул. Ватутина в г. Омске, а 4 ноября 2011 года подозреваемый совершил изнасилование женщины в Калачинске. В сентябре 2012 года подозреваемый совершил изнасилование 17-летней девушки в квартире дома на ул. 75 Гвардейской Бригады.

«Во всех случаях подозреваемый действовал по одной и той же схеме, он выбирал квартиры на первых этажах, долго наблюдал за жертвами, подглядывая в окна, изучал их распорядок дня и поведение, семейное положение, запоминал планировку квартир. Проникал в квартиру через форточку и хорошо ориентировался внутри. Как правило, светил фонариком в лицо женщинам, чтобы они не смогли разглядеть его лицо, а также знал, где находится выключатель и предварительно выключал свет. Уходил он тоже через форточки или открытые окна. Иногда пользовался лестницей или табуреткой, эти вещи следователи находили возле жилья пострадавших. Женщин, у которых были дети, он запугивал особенным образом, понимая, что мать, оказавшись в безвыходной ситуации, согласится на все, лишь бы обезопасить ребенка», - пояснили в СК.

По признакам серийности, а также на основании показаний потерпевших, описывающих сходные черты подозреваемого, все уголовные дела были объединены в одно производство. Через некоторое время выяснилось, что в течение последних шести лет подозреваемый отбывал наказание на совершение преступления на территории другого государства.

Сейчас с задержанным работают следователи, его планируют заключить под стражу.

Происшествия,Следственный комитет,
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