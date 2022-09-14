"Форточного маньяка" поймали в Омске

«Во всех случаях подозреваемый действовал по одной и той же схеме, он выбирал квартиры на первых этажах, долго наблюдал за жертвами, подглядывая в окна, изучал их распорядок дня и поведение, семейное положение, запоминал планировку квартир. Проникал в квартиру через форточку и хорошо ориентировался внутри. Как правило, светил фонариком в лицо женщинам, чтобы они не смогли разглядеть его лицо, а также знал, где находится выключатель и предварительно выключал свет. Уходил он тоже через форточки или открытые окна. Иногда пользовался лестницей или табуреткой, эти вещи следователи находили возле жилья пострадавших. Женщин, у которых были дети, он запугивал особенным образом, понимая, что мать, оказавшись в безвыходной ситуации, согласится на все, лишь бы обезопасить ребенка», - пояснили в СК.