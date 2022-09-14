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5 часов назад

Подросток напал на полицейского с ножом во Владивостоке

Никита Бородкин

Во Владивостоке 16-летний подросток в маске попытался зарезать полицейского. Как сообщает Telegram-канал SHOT, по предварительной информации, неизвестные в соцсетях пообещали заплатить ему за это 100 тыс. рублей.

Подросток напал на полицейского с ножом во Владивостоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем несовершеннолетний подкараулил участкового на проспекте 100-летия Владивостока. Сперва подросток брызнул правоохранителю в лицо из перцового баллончика, а после попытался ранить ножом. Сотрудник быстро сориентировался и смог отбиться от нападающего, после чего попытался его задержать.

Молодой человек попытался убежать с места происшествия. Полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух, который не остановил подростка, после чего выстрелил ему в ногу.

В результате мальчика увезли в больницу с ранением бедра. Полицейский не пострадал. Все подробности происшествия выясняются.

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