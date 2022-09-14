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1 час назад

Муж застреленной на прогулке с собакой москвички госпитализирован с травмами

Lenta.ruиещё 3

Пенсионер МВД, жену которого застрелил неизвестный во время прогулки с собакой в Новой Москве, попал в больницу с травмами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Муж убитой на прогулке с собакой москвички попал в больницу с травмами
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вечером 13 сентября мужчину должны были доставить на допрос к следователю в связи с убийством супруги, но оказалось, что его госпитализировали с различными травмами: ушибами ног, ссадинами кистей и голеней, а также тупой травмой живота.

Пенсионер МВД попал под подозрение в связи с убийством жены и его задержали. После прохождения полиграфа его отпустили из изолятора временного содержания.

Мужчина рассказал, что вечером 5 сентября вышел на прогулку с женой и овчаркой. На поле они увидели силуэт неизвестного мужчины, который сделал им замечание, что собака не на поводке и без намордника. Хозяйка стала ругаться с ним, а ее муж пытался успокоить овчарку, после чего повел животное домой. Внезапно он услышал звук выстрела и увидел, что его жена падает. Мужчина довел собаку до дома и побежал к жене. Он вызвал скорую помощь, которая констатировала ее смерть.

В ходе обыска дома семейной пары силовики изъяли травматический пистолет, патроны и одежду, в которой мужчина был в момент убийства жены, и решили проверить супруга на причастность к убийству.

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