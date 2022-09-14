В Москве около подъезда дома обнаружили труп с ножевыми ранениями

В Москве на Люблинской улице около подъезда обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

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«Около одного из жилых домов на ул. Люблинской обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями», - говорится в сообщении.

Как уточняется, следственным органам уже удалось установить личность преступника и его местонахождение. Деятельность правоохранительных органов на месте преступления координирует первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков. Дело находится на контроле в прокуратуре Москвы.