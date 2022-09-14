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8 часов назад

В Москве около подъезда дома обнаружили труп мужчины

Елена Прошина

В Москве на Люблинской улице около подъезда обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В Москве около подъезда дома обнаружили труп с ножевыми ранениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Около одного из жилых домов на ул. Люблинской обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями», - говорится в сообщении.

Как уточняется, следственным органам уже удалось установить личность преступника и его местонахождение. Деятельность правоохранительных органов на месте преступления координирует первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков. Дело находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на улице Дубининской неизвестный устроил поножовщину. На первом этаже было обнаружено тело женщины с ножевым ранением на груди. На четвертом этаже находился раненый мужчина. Без сознания его доставили в больницу. Обстоятельства дела выясняются.

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