Сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке россиянина, который собирал информацию для военной разведки Украины. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По информации спецслужбы, житель Владивостока действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины — он собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края. При этом мужчина осознавал, что информация может быть использована против безопасности Российской Федерации.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), россиянину предъявлено обвинение, он находится под стражей.

Напомним, что 14 сентября ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье сотрудника оборонного завода. Согласно заявлению ЦОС, россиянин занимал должность директора по качеству на авиационном заводе — он сфотографировал части секретных чертежей и отправил снимки гражданину Украины, который работал на Одесском авиационном заводе.