В Приморье подросток напал с ножом на полицейского

Полиция во Владивостоке обезвредила 16-летнего местного жителя, напавшего на сотрудника УМВД с перцовым газом и ножом, сообщает в среду пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
"14 сентября в районе 13:00 (06:00 мск) неизвестный совершил нападение на сотрудника полиции на проспекте 100-летия Владивостока, 43А. Злоумышленник распылил в сторону старшего участкового уполномоченного полиции перцовый газ, а затем попытался нанести удары ножом. На неоднократные требования стража порядка прекратить противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью окружающих, гражданин не реагировал. При задержании оказал сотруднику полиции активное сопротивление", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейский произвел предупредительный выстрел и в сторону нападавшего, последний доставлен в больницу с ранением бедра. По предварительным данным, правонарушителем оказался 16-летний житель Владивостока. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.