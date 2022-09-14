В Приморье подросток напал с ножом на полицейского

"14 сентября в районе 13:00 (06:00 мск) неизвестный совершил нападение на сотрудника полиции на проспекте 100-летия Владивостока, 43А. Злоумышленник распылил в сторону старшего участкового уполномоченного полиции перцовый газ, а затем попытался нанести удары ножом. На неоднократные требования стража порядка прекратить противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью окружающих, гражданин не реагировал. При задержании оказал сотруднику полиции активное сопротивление", - говорится в сообщении.