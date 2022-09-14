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8 часов назад

В Санкт-Петербурге нашли тело 14-летнего школьника

Газета.Ruиещё 1

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения тела 14-летнего подростка. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В Санкт-Петербурге нашли тело 14-летнего школьника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во дворе дома 35/3 на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе. Местная жительница позвонила в правоохранительные органы после того, как увидела тело подростка, лежавшее около помятой машины.

Погибшим оказался ученик восьмого класса. Школьник проживал в Полюстрово с двумя сестрами и матерью, отец, по предварительной информации, работает сварщиком в другом городе.

Отмечается, что на учете в органах ПДН мальчик не состоял, в психоневрологическом диспансере не наблюдался.

По факту случившегося полиция и Следственный комитет проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в квартире на улице Воронова 10 сентября были найдены тела девушек 16 и 17 лет. Инцидент произошел после того, как подростки вместе отметили день рождения одной из них.

Происшествия,Следственный комитет,
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