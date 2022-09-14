Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали жителя Владивостока, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 14 сентября.

— В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, подозреваемый совершал сбор и передачу данных о критической и военной инфраструктуре региона украинской разведке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», передает РИА Новости.