Судимый россиянин зарубил топором бывшую сожительницу

В Одинцово задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).
Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Мужчина 1977 года рождения прежде был судим по статье 111 Уголовного кодекса (УК) РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
По данным следствия, в ночь на 13 сентября в булочной на Триумфальной улице в Одинцово между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры подозреваемый схватил топор и зарубил женщину, после чего скрылся на ее автомобиле с места преступления.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили подозреваемого и задержали.