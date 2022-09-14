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8 часов назад

Судимый россиянин зарубил топором бывшую сожительницу

Lenta.ruиещё 2

В Одинцово задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Судимый россиянин зарубил топором бывшую сожительницу
Фото: Дмитрий Духанин / КоммерсантъДмитрий Духанин / Коммерсантъ

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Мужчина 1977 года рождения прежде был судим по статье 111 Уголовного кодекса (УК) РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным следствия, в ночь на 13 сентября в булочной на Триумфальной улице в Одинцово между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры подозреваемый схватил топор и зарубил женщину, после чего скрылся на ее автомобиле с места преступления.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили подозреваемого и задержали.

Происшествия,Следственный комитет,
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