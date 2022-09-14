Судимый россиянин зарубил топором бывшую сожительницу

По данным следствия, в ночь на 13 сентября в булочной на Триумфальной улице в Одинцово между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры подозреваемый схватил топор и зарубил женщину, после чего скрылся на ее автомобиле с места преступления.