Пропавший экс-чиновник из Пензы найден

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» нашел живым пропавшего в Москве экс-зампредседателя пензенского правительства Василия Трохина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, сейчас мужчина находится в больнице.

Фото: Совет муниципальных образований Совет муниципальных образований

Трохин перестал выходить на связь 12 сентября. Отряд «ЛизаАлерт» получил заявку от родных чиновника в ночь на 13 сентября и сразу приступил к поискам. Обнаружить его удалось ранним утром 14 сентября. Где все это время находился бывший зампред правительства Пензенской области не уточняется, как и причина его нахождения в больнице.