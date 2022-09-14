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1 час назад

Пропавшего в Москве пензенского чиновника нашли

Никита Бородкин

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» нашел живым пропавшего в Москве экс-зампредседателя пензенского правительства Василия Трохина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, сейчас мужчина находится в больнице.

Пропавший экс-чиновник из Пензы найден
Фото: Совет муниципальных образованийСовет муниципальных образований

Трохин перестал выходить на связь 12 сентября. Отряд «ЛизаАлерт» получил заявку от родных чиновника в ночь на 13 сентября и сразу приступил к поискам. Обнаружить его удалось ранним утром 14 сентября. Где все это время находился бывший зампред правительства Пензенской области не уточняется, как и причина его нахождения в больнице.

Напомним, что по информации СМИ, Трохин приехал в Москву по рабочим вопросам и должен был 12 сентября уехать с Казанского вокзала назад, в Пензу, однако не сел на обратный поезд. Последний раз его видели у метро «Авиамоторная» за полтора часа до отправления.

Происшествия,Василий Трохин,
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