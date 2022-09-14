Изнасиловавшему и убившему школьниц кемеровчанину вынесли приговор

Суд в Кузбассе приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кемеровской области, который в сентябре прошлого года изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в городе Киселевске. Вину осужденный полностью признал, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.