Изнасиловавшему и убившему школьниц кемеровчанину вынесли приговор

Суд в Кузбассе приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кемеровской области, который в сентябре прошлого года изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в городе Киселевске. Вину осужденный полностью признал, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Также осужденный обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации. В ведомстве отметили, что он сотрудничал со следствием и признал вину.