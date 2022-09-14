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1 час назад

В Кузбассе обвиняемый в резонансном убийстве двух школьниц получил пожизненный срок

ТАССиещё 3

Суд в Кузбассе приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кемеровской области, который в сентябре прошлого года изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в городе Киселевске. Вину осужденный полностью признал, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Изнасиловавшему и убившему школьниц кемеровчанину вынесли приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Также осужденный обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации. В ведомстве отметили, что он сотрудничал со следствием и признал вину.

Происшествия,Следственный комитет,
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