Экс-сотрудницу МВД заподозрили в получении взяток от директора лесопилок

Под Красноярском следователи возбудили два уголовных дела о даче, получении взятки и вымогательстве в отношении директора лесоперерабатывающей организации и экс-начальницы миграционного пункта ОМВД России по Абанскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России ( СКР ) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова .

По данным следствия, в период с января по май 2021 года бывшая сотрудница МВД получила от директора и представителей двух лесопилок взятки в размере 430 тысяч рублей. За это подозреваемая обещала помочь им в том случае, если правоохранители выявят нарушения в сфере миграционного законодательства. Отмечается, что деньги были переданы в рамках договоренности, возникшей в результате вымогательства.