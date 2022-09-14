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28 минут назад

Бывшую сотрудницу МВД заподозрили в получении взяток от директора лесопилок

Lenta.ruиещё 2

Под Красноярском следователи возбудили два уголовных дела о даче, получении взятки и вымогательстве в отношении директора лесоперерабатывающей организации и экс-начальницы миграционного пункта ОМВД России по Абанскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Экс-сотрудницу МВД заподозрили в получении взяток от директора лесопилок
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, в период с января по май 2021 года бывшая сотрудница МВД получила от директора и представителей двух лесопилок взятки в размере 430 тысяч рублей. За это подозреваемая обещала помочь им в том случае, если правоохранители выявят нарушения в сфере миграционного законодательства. Отмечается, что деньги были переданы в рамках договоренности, возникшей в результате вымогательства.

Сейчас сотрудники СКР проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

13 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали замглавы Магнитогорска за получение взятки в 1,5 миллиона рублей.

Происшествия,Юлия Арбузова,Следственный комитет,ФСБ,
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