Россиянин зарезал соперника на глазах у прохожих

В Краснодаре 50-летний россиянин зарезал 49-летнего мужчину на глазах у очевидцев. По одной из версий, причиной произошедшего стала ревность нападавшего к жене. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает издание 93.RU.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По сведениям портала, преступление было совершено 13 сентября примерно в 14:30 на Интернациональном бульваре на глазах у прохожих. По словам очевидцев, инициатор конфликта сначала сбил соперника на машине, а затем вышел и начал бить жертву ножом. После этого мужчина помыл орудие в луже и уехал на автомобиле.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными ранениями лица и тела, однако примерно в 15:30 он скончался. После этого полицейские по горячим следам задержали предполагаемого убийцу, у него в машине нашли охотничий нож.