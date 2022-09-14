Ребенка с телами умерших родителей нашли в квартире под Москвой

"Мы следим за ситуацией в Раменском, где шестилетняя девочка несколько дней находилась в квартире с умершими родителями. Сейчас девочка помещена в больницу. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это как можно скорее. Всем будет оказана необходимая помощь, прежде всего, психологическая", - сказала она.