Ребенка с телами умерших родителей нашли в квартире под Москвой

Девочку, которую нашли накануне в квартире с умершими родителями в Раменском, могут передать под опеку старшей сестре. В настоящее время ребенок находится в больнице, сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
"Мы следим за ситуацией в Раменском, где шестилетняя девочка несколько дней находилась в квартире с умершими родителями. Сейчас девочка помещена в больницу. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это как можно скорее. Всем будет оказана необходимая помощь, прежде всего, психологическая", - сказала она.
Во вторник главное следственное управление СК по Московской области сообщило, что в квартире в Раменском были обнаружены тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти. Также в квартире находилась шестилетняя девочка, которая была госпитализирована в медицинское учреждение для проведения обследования. Установлено, что семья не состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.