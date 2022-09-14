Суд в Москве вновь арестовал на 15 суток Гозмана

Тверской суд Москвы в среду назначил 15 суток административного ареста политику Леониду Гозману (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), за отождествление СССР с нацистской Германией в 2013 году, передает корреспондент ТАСС из суда.

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"Суд постановил признать Гозмана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ ("Публичное отождествление СССР с нацистской Германией"), и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста", - огласила решение судья.

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Суд квалифицировал административное правонарушение по ч. 1, так как публикация была сделана до первого ареста на 15 суток. Защита обвиняемого заявила, что обжалует это решение.

Гозман был задержан 13 сентября на выходе из спецприемника после отбытия предыдущего административного ареста. В составленном на политика протоколе речь шла о его статье, опубликованной на личной странице в "Живом журнале" в 2013 году. Согласно материалам дела, в своем блоге в "Живом журнале" он сравнил действия военнослужащих НКВД и Смерша с действиями подразделений нацисткой Германии гестапо и СС во время Второй мировой войны. Свое "негативное отношение" политик высказал после выхода телевизионного сериала "Смерш".

По словам Гозмана, ставшая поводом для судебного разбирательства статья была опубликована в мае 2013 года на сайте радиостанции "Эхо Москвы", а на его странице на известной платформе, которая в настоящее время перестала существовать, как и сайт издания, никакой публикации он не делал. "Я ни в чем не виновен ни перед людьми, ни перед страной. Дело носит очевидно заказной характер, так как оно было возбуждено накануне окончания моего предыдущего срока", - отметил обвиняемый.

В свою очередь адвокат Михаил Бирюков настаивал в суде на прекращении административного производства и просил учесть, что его доверитель не может отбывать арест в спецприемнике с желчнокаменной болезнью. Административное дело в отношении Гозмана было возбуждено по инициативе прокурора, на явке которого настаивала защита. Кроме того, адвокат просил суд допросить свидетелей по делу, среди которых сотрудники правоохранительных органов и эксперты. Суд отклонил все ходатайства адвоката, приобщив медицинские справки о болезни публициста к материалам дела.