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23 минуты назад

Шестилетнюю девочку нашли в квартире с мертвыми родителями в Раменском

Вечерняя Москваиещё 2

Шестилетнюю девочку и трупы ее родителей обнаружили в квартире в городе Раменское. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Шестилетнюю девочку нашли в квартире с мертвыми родителями в Подмосковье
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФТАСС/Следственный комитет РФ

По словам собеседницы «ВМ», на телах 46-летней женщины и 42-летнего мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти. Жизни девочки ничего не угрожает, она была госпитализирована с обезвоживанием.

Теперь Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту страшной находки. Уже удалось выяснить, что семья не состояла на учете в КДН. Теперь сотрудники СК выясняют все детали произошедшего и устанавливают причины смерти супругов.

В августе сообщалось, что в квартире жилого дома в Бирюлеве Восточном был обнаружен мумифицированный труп мужчины 1963 года рождения. Предполагается, что мужчина умер полтора года назад. Тело было направлено на экспертизу для установления причины смерти.

В середине июля тело пожилого мужчины нашли в квартире в ЦАО, где он пролежал шесть лет. По данным собеседника «ВМ», находка была сделана 14 июля в квартире на улице Земляной Вал.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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