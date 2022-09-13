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53 минуты назад

Рабочий спас женщину из горящей квартиры в Москве

Елена Прошина

Монтажник светофоров Ойбек Ештемиров, проходивший мимо многоквартирного дома на улице Красного Маяка в Чертанове, где вспыхнул пожар, спас из охваченной огнем и дымом квартиры женщину. Произошедшее на видео сняли очевидцы, которое оказалось в распоряжении Telegram-канала «112».

Рабочий спас женщину из горящей квартиры в Москве
Фото: ТАССТАСС

Ештемиров рассказал, что проходил мимо здания, когда увидел, охваченную огнем квартиру на восьмом этаже, и женщину в ней. Он сразу кинулся на помощь, из окна соседской квартиры сломал стекло и вытащил ее. Затем пострадавшей помогли спуститься пожарные. 24-летний рабочий, разбивая стекло, порезал себе руку. Больше он никак не пострадал.

При этом известно, что пострадавшей оказалась 34-летняя Кристина Лисецкая, накануне выписавшаяся из наркологической клиники. Сразу по приезду домой она выпила и попыталась покончить с собой, но вызвала скорую. Врачи, оказав ей помощь, уехали, а она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула с непотушенной сигаретой и устроила пожар.

В результате возгорания пострадали три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

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