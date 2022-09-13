На юге Москвы загорелся многоквартирный дом

Около метро «Пражская» загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Огонь охватил многоэтажное здание на улице Красного Маяка, 2. Уточняется, что горит квартира на седьмом этаже. На месте пожара работают экстренные службы, причины возгорания пока неизвестны.

По сообщениям очевидцев, во время тушения пожара один из соседей перелез через балкон и смог спасти из горящей квартиры девушку. Информации о других пострадавших пока нет.