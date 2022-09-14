Пропавший экс-чиновник из Пензы найден

"Найден. Жив. Спасибо всем, принимавшим участие в поиске", - отмечается в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Трохин приехал в Москву по рабочим делам, но не сел на обратный поезд до Пензы и перестал выходить на связь.