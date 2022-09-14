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1 час назад

Экс-зампредседателя правительства Пензенской области Трохина нашли живым

ТАССиещё 2

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, пропавший в Москве, найден живым, сообщается в среду на сайте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Пропавший экс-чиновник из Пензы найден
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Найден. Жив. Спасибо всем, принимавшим участие в поиске", - отмечается в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Трохин приехал в Москву по рабочим делам, но не сел на обратный поезд до Пензы и перестал выходить на связь.

В 2015-2020 года Трохин занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области. В настоящее время является председателем правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".

Происшествия,Василий Трохин,
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