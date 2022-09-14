Пропавший экс-чиновник из Пензы найден

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, пропавший в Москве, найден живым, сообщается в среду на сайте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
"Найден. Жив. Спасибо всем, принимавшим участие в поиске", - отмечается в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Трохин приехал в Москву по рабочим делам, но не сел на обратный поезд до Пензы и перестал выходить на связь.
В 2015-2020 года Трохин занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области. В настоящее время является председателем правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".