На Дальнем Востоке прокуратура выявляет нарушения прав беженцев с Украины

"Конечно, мы вскрываем определенные нарушения прав эвакуированных при устройстве в пунктах временного размещения, на предоставление материальной поддержки, оказание медицинской помощи. Миграционный статус тоже, но в ручном режиме, и я хочу попросить вас видеть эти проблемы, день в день их надо решать. Там нет месячного срока на раскачку, надо решать сразу же. <...> В первую очередь мы ждем посылов от вас, уважаемые уполномоченные", - сказал Демешин.