На Дальнем Востоке прокуратура выявляет нарушения прав беженцев с Украины

Прокуратура выявляет определенные нарушения прав переселенцев с территорий Украины и республик Донбасса в части размещения, оказания медицинской помощи и предоставления материальной помощи. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин на координационном совете уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.
"Конечно, мы вскрываем определенные нарушения прав эвакуированных при устройстве в пунктах временного размещения, на предоставление материальной поддержки, оказание медицинской помощи. Миграционный статус тоже, но в ручном режиме, и я хочу попросить вас видеть эти проблемы, день в день их надо решать. Там нет месячного срока на раскачку, надо решать сразу же. <...> В первую очередь мы ждем посылов от вас, уважаемые уполномоченные", - сказал Демешин.
Он подчеркнул, что помощь переселенцам в получении гражданства РФ является приоритетом органов исполнительной власти.