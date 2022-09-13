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1 час назад

«Двадцать человек в год»: Стало известно число смертей среди туристов на Эльбрусе

Национальная Служба Новостей

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников отметил, что в Альпах ежегодно гибнет сто человек.

Раскрыто число смертей среди туристов на Эльбрусе
Фото: ТАССТАСС

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН привел статистику летальности по горному туризму.

«Я могу сказать статистику по Альпам – там порядка ста человек в год гибнут, это примерно на пять миллионов посещений в течение года. У нас такой статистики нет. По Эльбрусу есть статистика – порядка 20 человек в год в среднем гибнет. Такие места привлекают очень много странных людей, есть люди, которые приезжают сами, куда-то идут без гида и без подготовки», - сказал он.

Ранее руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН выразил опасения по поводу того, что на рынке спортивного туризма может увеличиться доля «серых» компаний, которые не всегда уделяют должное внимание безопасности.

Происшествия,Вадим Мамонтов,Алексей Овчинников,
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