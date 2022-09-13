Раскрыто число смертей среди туристов на Эльбрусе

«Я могу сказать статистику по Альпам – там порядка ста человек в год гибнут, это примерно на пять миллионов посещений в течение года. У нас такой статистики нет. По Эльбрусу есть статистика – порядка 20 человек в год в среднем гибнет. Такие места привлекают очень много странных людей, есть люди, которые приезжают сами, куда-то идут без гида и без подготовки», - сказал он.