Пытавшихся убить россиянина путем поджога его машины отдали под суд

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство по найму, в котором обвиняются двое местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель надзорного ведомства республики Руслан Галиев .

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с неустановленными лицами и в ночь на 1 февраля установили самодельное зажигательное устройство на бензобак Nissan X-Trail с целью убийства его владельца. Машина была припаркована между домами на проспекте Фатыха Амирхана. Однако устройство не сработало из-за неисправного таймера, а позднее было обнаружено сотрудниками автосервиса во время ремонтных работ.