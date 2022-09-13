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1 час назад

Пытавшихся убить россиянина путем поджога его машины отдали под суд

Lenta.ruиещё 1

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство по найму, в котором обвиняются двое местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель надзорного ведомства республики Руслан Галиев.

Пытавшихся убить россиянина путем поджога его машины отдали под суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Материалы в отношении 37-летнего и 40-летнего мужчин направлены в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с неустановленными лицами и в ночь на 1 февраля установили самодельное зажигательное устройство на бензобак Nissan X-Trail с целью убийства его владельца. Машина была припаркована между домами на проспекте Фатыха Амирхана. Однако устройство не сработало из-за неисправного таймера, а позднее было обнаружено сотрудниками автосервиса во время ремонтных работ.

В ходе следствия фигуранты дела признали вину частично, заявив, что пытались лишь повредить автомобиль.

Происшествия,Руслан Галиев,
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