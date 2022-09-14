Трое мужчин напали на пассажира метро на станции метро«Выхино». Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 14 сентября.

По его словам, злоумышленники напали на 25-летнего пострадавшего ночью. Они избили мужчину, отобрали мобильный телефон и наличные деньги, после чего скрылись.

Момент нападения попал на камеру.

После происшествия пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Двоих злоумышленников нашли менее чем за сутки и задержали в Колокольниковом переулке. Ими оказались 19-летний и 29-летний мужчины. Похищенный телефон они продали, но сотрудники полиции приняли меры и вернули аппарат законному владельцу.

Личность третьего соучастника установлена, на данный момент правоохранительные органы выясняют его местоположение.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Один из задержанных заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Материальный ущерб от их действий составил 30 тысяч рублей.