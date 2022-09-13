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1 час назад

СМИ: более 10 взрывов прогремели в небе над Херсоном

Никита Бородкин

В небе над Херсоном прогремели более 10 взрывов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, сейчас в районе города работает российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Более 10 взрывов прогремели над Херсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в марте часть Херсонской области была освобождена в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. В понедельник, 12 сентября, сообщалось о еще 10 взрывах в небе над Херсоном.

В Херсоне прекратили подачу воды и электроэнергии

Позднее власти Херсонской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост неподалеку от Херсона — по конструкции были попадания, однако она выстояла. Через некоторое время ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту — все они были обезврежены российской ПВО.

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