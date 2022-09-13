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34 минуты назад

Бывший зампред правительства Пензенской области пропал в Москве

Вечерняя Москваиещё 9

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области пропал в столице. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

Бывший зампред правительства Пензенской области исчез в Москве
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской областиПресс-служба правительства Пензенской области

57-летний Василий Трохин прибыл в Москву по делам и должен был отправиться домой в понедельник, 12 сентября, с Казанского вокзала. Однако чиновник, который на данный момент занимает должность председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», на поезд не сел.

Пропавшего экс-зампреда отследили по камерам видеонаблюдения. Последний раз он появлялся в объективе в районе станции метро «Авиамоторная» около 19:00, за полтора часа до отправления поезда.

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Трохина ищут волонтеры, на телефонные звонки он не отвечает, сообщает Telegram-канал Shot.

Других пропавших людей искали в Кузбассе 250 человек. В тайге потерялись пенсионерка и ее десятилетний внук.

Происшествия,Василий Трохин,
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