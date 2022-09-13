На жилой дом упал кусок самолета Boeing 747

В Бельгии на крышу частного дома упала часть двигателя пролетавшего над ним пассажирского самолета Boeing 747. Об этом сообщает издание Canada Express News.

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Инцидент произошел в коммуне Варем. По словам хозяев жилища, они услышали гул самолета, а спустя несколько минут раздался сильный грохот. Оказалось, что упавшая деталь пробила дыру в крыше их гаража.

Впоследствии еще один кусок лайнера пара обнаружила возле подъездной дорожки.