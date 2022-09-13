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1 час назад

В Бельгии на жилой дом упала часть двигателя летевшего самолета

Газета.Ruиещё 1

В Бельгии на крышу частного дома упала часть двигателя пролетавшего над ним пассажирского самолета Boeing 747. Об этом сообщает издание Canada Express News.

На жилой дом упал кусок самолета Boeing 747
Фото: Газета.руГазета.ру

Инцидент произошел в коммуне Варем. По словам хозяев жилища, они услышали гул самолета, а спустя несколько минут раздался сильный грохот. Оказалось, что упавшая деталь пробила дыру в крыше их гаража.

Впоследствии еще один кусок лайнера пара обнаружила возле подъездной дорожки.

После случившегося было установлено, что у самолета оторвался капот одного из двигателей — это не помешало воздушному судну продолжить полет. Рейс в международный аэропорт Мальты выполняла авиакомпания Air Atlanta.

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