На российской детской площадке нашли человеческий труп

В Курганской области на территории детской площадки нашли тело человека. Сообщение об этом появилось во вторник, 13 сентября, в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел в городе Курган. «Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — говорится в посте.

К записи также прикреплен снимок очевидцев, на котором видно сотрудников правоохранительных органов, машину патрульно-постовой службы (ППС) и карету скорой помощи. Официальной информации о происшествии от следователей и прокуратуры пока не поступало.