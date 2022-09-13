В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
24 минуты назад

На российской детской площадке нашли человеческий труп

Lenta.ru

В Курганской области на территории детской площадки нашли тело человека. Сообщение об этом появилось во вторник, 13 сентября, в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

На российской детской площадке нашли человеческий труп
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в городе Курган. «Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — говорится в посте.

К записи также прикреплен снимок очевидцев, на котором видно сотрудников правоохранительных органов, машину патрульно-постовой службы (ППС) и карету скорой помощи. Официальной информации о происшествии от следователей и прокуратуры пока не поступало.

Ранее в сентябре в Москве на улице Гастелло нашли тело мужчины, которое пролежало в багажнике автомобиля Peugeot около семи дней. О трупе сообщил знакомый погибшего.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители