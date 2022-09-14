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6 часов назад

В Мончегорске загорелся цех Кольской ГМК

Москва24иещё 6

Пожар произошел в цехе дочернего предприятия компании "Норникель" Кольской ГМК, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

В Мончегорске загорелся цех Кольской ГМК
Фото: vk.com/Александр Северvk.com/Александр Север

"В районе 10:00 поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО "Кольская ГМК" по адресу город Мончегорск, Никелевое шоссе", – отметили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время всех людей отвели на безопасное расстояние.

Ранее пожар произошел на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске в Подмосковье. Отмечалось, что площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Происшествия,Норникель,
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