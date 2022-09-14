В Мончегорске загорелся цех Кольской ГМК

Пожар произошел в цехе дочернего предприятия компании "Норникель" Кольской ГМК, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Фото: vk.com/Александр Север vk.com/Александр Север

"В районе 10:00 поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО "Кольская ГМК" по адресу город Мончегорск, Никелевое шоссе", – отметили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время всех людей отвели на безопасное расстояние.

Ранее пожар произошел на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске в Подмосковье. Отмечалось, что площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.