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34 минуты назад

Российский школьник выстрелил в одноклассника из пистолета на уроке

Lenta.ruиещё 1

В Новой Москве 13-летний школьник принес оружие в учебное заведение и выстрелил в одноклассника на уроке биологии. Об этом сообщает «МК».

Российский школьник выстрелил в одноклассника из пистолета на уроке
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел 13 сентября в школе поселка Коммунарка. Во время выполнения контрольной работы к ученику под партой подполз одноклассник и выстрелил ему в руку из пневматического пистолета. Мальчик получил травму. Однако нападавший на этом не успокоился и уже на перемене вновь подбежал к пострадавшему и приставил ему к виску дуло пистолета, угрожая убийством.

Свое оружие он сдал лишь в кабинете директора школы, который вызвал его родителей. Они сообщили, что сын приобрел пистолет в интернет-магазине.

Учащиеся рассказали, что подросток вместе с другом ранее был замечен за стрельбой по окнам жилых домов.

Родители пострадавшего школьника намерены обратиться в полицию.

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