В Белгородской области заявили об обстреле села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил об обстреле ВСУ села Журавлевка. По данным властей, там остались только пенсионеры.
«Журавлевку обстреляли. По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации. Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» - написал Гладков.
Ранее глава региона призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка временно покинуть свои дома. Обстановку на границе с Украиной он назвал «сложной». При этом он отметил, что в ближайшее время в приграничные села начнут завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов.
Напомним, села Журавлевка и Нехотеевка, расположенные на юге Белгородской области, неоднократно подвергались обстрелам. 20 июля в результате атаки ВСУ в Нехотеевке погиб местный житель, были повреждены четыре жилых дома.