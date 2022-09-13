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45 минут назад

В Белгородской области заявили об обстреле ВСУ села

Елена Прошина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил об обстреле ВСУ села Журавлевка. По данным властей, там остались только пенсионеры.

В Белгородской области заявили об обстреле села
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Журавлевку обстреляли. По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации. Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» - написал Гладков.

Жителей Логачевки в Белгородской области эвакуировали

Ранее глава региона призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка временно покинуть свои дома. Обстановку на границе с Украиной он назвал «сложной». При этом он отметил, что в ближайшее время в приграничные села начнут завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов.

Напомним, села Журавлевка и Нехотеевка, расположенные на юге Белгородской области, неоднократно подвергались обстрелам. 20 июля в результате атаки ВСУ в Нехотеевке погиб местный житель, были повреждены четыре жилых дома.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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