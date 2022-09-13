Телефонные мошенники выманили у пенсионерки 1,6 млн рублей

В подмосковном Серпухове 62-летняя гражданка стала жертвой мошенников. Заявление в правоохранительные органы она принесла после того, как потеряла 1,6 млн рублей. Об этом сообщает интернет-издание OKA.FM.

Женщина рассказала, что ей позвонила девушка и сообщила, что она из банка, а на пенсионерку оформлен кредит. Потом она передала трубку «оператору службы безопасности». Он все подтвердил и предупредил, что если не снять деньги потерпевшей, то она их может потерять. При этом деньги нужно перевести на другой безопасный счет.