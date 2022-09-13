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1 час назад

Пенсионерку из Серпухова обманули по телефону на 1,6 млн рублей

Вести Подмосковья

В подмосковном Серпухове 62-летняя гражданка стала жертвой мошенников. Заявление в правоохранительные органы она принесла после того, как потеряла 1,6 млн рублей. Об этом сообщает интернет-издание OKA.FM.

Телефонные мошенники выманили у пенсионерки 1,6 млн рублей
Фото: "Вести Подмосковья""Вести Подмосковья"

Женщина рассказала, что ей позвонила девушка и сообщила, что она из банка, а на пенсионерку оформлен кредит. Потом она передала трубку «оператору службы безопасности». Он все подтвердил и предупредил, что если не снять деньги потерпевшей, то она их может потерять. При этом деньги нужно перевести на другой безопасный счет.

Мошенники звонили женщине каждый день в течение трех суток. Её практически заставляли брать кредитные карты, обналичивать деньги и затем уже направлять их на указанные мошенниками счета. О происходящем пострадавшая призналась знакомым, которые убедили её обратиться в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ.

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