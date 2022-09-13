Топ-менеджера авиазавода задержали за госизмену

ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщает ТАСС, мужчина передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей российской боевой авиационной техники.

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Согласно заявлению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, россиянин занимал должность директора по качеству на авиационном заводе. Обладая допуском к секретной информации, он с помощью мобильного телефона сфотографировал части чертежей, после чего отправил снимки гражданину Украины, который работал на Одесском авиационном заводе.

Действия причинили ущерб безопасности Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.