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59 минут назад

Сотрудника оборонного завода задержали в Подмосковье за госизмену

Никита Бородкин

ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщает ТАСС, мужчина передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей российской боевой авиационной техники.

Топ-менеджера авиазавода задержали за госизмену
Фото: ТАССТАСС

Согласно заявлению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, россиянин занимал должность директора по качеству на авиационном заводе. Обладая допуском к секретной информации, он с помощью мобильного телефона сфотографировал части чертежей, после чего отправил снимки гражданину Украины, который работал на Одесском авиационном заводе.

Действия причинили ущерб безопасности Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что 6 сентября сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который собирался вступить в «Правый сектор» (террористическая организация, запрещенная в России»). Мужчина хотел принять участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

Происшествия,ФСБ,
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