В Брянской области подорвали опоры ЛЭП

В Брянской области неизвестные подорвали две опоры линии электропередачи рядом с железной дорогой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что упавшие резервные опоры обнаружил машинист поезда на перегоне «Новенькое-Трубчевск» в трех километрах от границы с Украиной. Опоры повредили железнодорожное полотно. К сбою в движении поездов это не привело.

По данным портала, рядом с поврежденными линиями правоохранители нашли взрыватель замедленного действия ВЗД-144.

По данным SHOT, инцидент произошел в Суземском районе, машинист заметил заваленные столбы на расстоянии 250 метров друг от друга.

«Место обследовали полицейские и увидели на резервных опорах ПАО «Брянскэерго» следы подрывов. Также обнаружено небольшое повреждение железной дороге для грузовых поездов. Но к сбою в движении это не привело. Электричество также не отключалось», — говорится в сообщении.

По данным канала, с места изъят взрыватель замедленного действия, в настоящее время оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего.