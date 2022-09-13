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17 минут назад

В центре Москвы мужчина устроил поножовщину: погибла женщина

Свободная пресса

Неизвестный устроил поножовщину в доме в центре Москвы.

В центре Москвы произошла поножовщина: погибла женщина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, очевидцы позвонили в экстренные службы и заявили, что в подъезде дома на улице Дубининская мужчину пырнули ножом. На место выехали правоохранительные органы.

На первом этаже они обнаружили тело женщины с ножевым ранением на груди. А на 4 этаже дома находился раненый мужчина.

Пострадавшего увезли в больницу. Отмечается, что он был без сознания.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется поиск преступника.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что мужчина пострадал во время драки в центре Москвы. Трое мужчин устроили разборки на Тверской улице. Один из них достал нож и ранил своего оппонента, после чего сбежал.

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