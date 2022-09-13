Под Астраханью в реке утонули двое детей

В Астраханской области во время купания в реке утонули двое детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

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По данным следователей, погибли дети шести и восьми лет. Они отпросились у бабушки поиграть в поселке Ямное Володарского района 12 сентября, их мать в это время работала.

Когда несовершеннолетние не вернулись домой, бабушка обратилась в правоохранительные органы и отправилась на поиски. Следователи нашли вещи детей и тело восьмилетнего ребенка, в настоящее время продолжаются поиски второго несовершеннолетнего.