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1 час назад

Двое российских детей утонули в реке

Lenta.ruиещё 5

В Астраханской области во время купания в реке утонули двое детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Под Астраханью в реке утонули двое детей
Фото: ТАССТАСС

По данным следователей, погибли дети шести и восьми лет. Они отпросились у бабушки поиграть в поселке Ямное Володарского района 12 сентября, их мать в это время работала.

Когда несовершеннолетние не вернулись домой, бабушка обратилась в правоохранительные органы и отправилась на поиски. Следователи нашли вещи детей и тело восьмилетнего ребенка, в настоящее время продолжаются поиски второго несовершеннолетнего.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края во время купания в реке утонули школьница и ее тетя. Школьница утонула у яхт-клуба на глазах у матери. Девочка решила искупаться, а течение унесло ее под воду.

Происшествия,Следственный комитет,
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