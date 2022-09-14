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4 часа назад

Убийцы рэпера PnB Rock вычислили его по посту в соцсетях

Газета.Ruиещё 4

Полицейские поделились своей версией того, как было спланировано убийство рэпера PnB Rock, застреленного в популярном ресторане в Лос-Анджелесе (США). Версию правоохранителей приводит People.

Убийцы рэпера PnB Rock вычислили его по посту в соцсетях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

30-летний PnB Rock (настоящее имя — Раким Хашим Аллен) был застрелен 13 сентября во время обеда в заведении Roscoe's House of Chicken 'N Waffles, куда он пришел со своей девушкой и матерью младшей из его двоих дочерей Стефани.

По мнению полицейских, убийца вычислил рэпера по посту в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), выдавшему, где находился артист в это время. Пост из ресторана выложила девушка рэпера непосредственно перед нападением.

В полиции ранее рассказали, что подозреваемый «размахивал пистолетом» внутри закусочной и угрожал жертве. Целью грабителя были украшения рэпера.

«Он выстрелил в жертву и выбежал через боковую дверь к машине, а затем скрылся с парковки», — поделилась одна из полицейских.

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