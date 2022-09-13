Памятник Екатерине II в Одессе облили краской

Памятник российской императрице Екатерине II облили краской. По данным СМИ, акт вандализма совершил в Одессе член одного из украинских протестных движений Артак Григорян.

Сообщается, что он был доставлен в районный отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.