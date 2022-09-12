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23 минуты назад

На ректора херсонского госуниверситета совершено покушение

Елена Прошина

В Херсоне произошло покушение на ректора местного госуниверситета. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

На ректора херсонского госуниверситета совершено покушение
Фото: соцсетисоцсети

По имеющимся данным, дома у Татьяны Томилиной прогремел взрыв. Томилина находится в реанимации, а её охранник погиб на месте. Однако личность погибшего официально не установлена – по некоторым данным, при взрыве погиб не охранник, а сосед Томилиной.

Ранее заместитель главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура заявил, что инсценировал покушение на самого себя, чтобы нарушить планы ВСУ по настоящему убийству главы администрации.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. (…) В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», – рассказал Виталий Гура.

Происшествия,В мире,Татьяна Томилина,
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