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1 час назад

Один человек погиб при обстреле села в Белгородской области

Елена Прошина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Логачевка в Белгородской области один человек погиб, ещё четыре были ранены. Об это Гладков написал в своём Telegram-канале.

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв - погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачевки», – написал губернатор.

Гладков также добавил, что пострадавшим оказывается помощь. В результате обстрела в Логачевке есть частично разрушенные частные дома и хозяйственные постройки, повреждены автомобили и линии электропередачи. В целях безопасности были временно отключены подачи газа и электричества.

«Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки», – пообещал Гладков.

Жители граничащего с Украиной региона РФ сообщили о взрывах

Село Логачевка находится в Валуйском городском округе, рядом с украинской границей. 12 сентября губернатор сообщил, что украинская сторона произвела обстрел пограничного пункта пропуска.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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