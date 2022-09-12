Момент взрыва на московском хоррор-квесте попал на видео

В интернете опубликован ролик с камер наблюдения из здания на Новохохловской улице в Москве, в котором проходил так называемый «хоррор-квест». На кадры попал момент взрыва и возникновения пожара. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что аниматор пытался в рамках квеста зажечь лампу газовым баллоном. Он поднялся по решетке, за которой находились подростки, к потолку и зажег горелку.

Внезапно баллон взорвался и начался пожар. На потолке расплавился пластик и начал капать вниз, сообщает РЕН ТВ.

В итоге, пострадали шесть человек, четыре подростка и два аниматора. Один из школьников госпитализирован.