В Крыму арестовали 6 человек из-за украинской песни на свадьбе

В Крыму шесть человек были привлечены к административной ответственности в виде арестов и штрафов из-за того, что на свадьбе в кафе звучала песня используемую украинскими национальными батальонами. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.

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Уточняется, что лицам, привлеченным к ответственности, назначили "различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тыс. рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста".

Ранее в соцсетях появились видеозаписи со свадьбы в Бахчисарае, на которой гости танцуют под песню, используемую украинскими национальными батальонами.

"На этом же мероприятии были осуществлены публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации", — добавили в суде.

Работавший на свадьбе диджей позже опубликовал видео в социальных сетях, в котором извинился перед гражданами России и Крыма за поставленную песню. Он также заявил, что не знал о том, что эта композиция стала использоваться украинскими националистами в период проведения специальной военной операции.

Инцидент прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он написал в своем Telegram-канале, что организаторов и участников подобных мероприятий надо привлекать к ответственности. И назвал подобное поведение "предательством по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир".