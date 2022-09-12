В Москве мужчина угрожал сбросить ребенка с 12-го этажа

Житель московского района Новокосино угрожал сбросить маленького ребенка с балкона 12-го этажа. По данным Telegram-канала Mash, он также держал в руке нож.
Отмечается, что инцидент произошел на Городецкой улице. Проживающий в одной из квартир здания на 12-м этаже, мужчина неоднократно выбегал на балкон с ребенком в руках и угрожал сбросить его на землю. Один раз он, чтобы подтвердить свои намерения, даже перекинул малыша через перила.
Очевидцы происходящего вызвали на место полицию. Один из прибывших к многоэтажке сотрудников правоохранительных органов перелез в квартиру мужчины через соседский балкон и задержал москвича. Ребенок не пострадал. С мужчиной работают полицейские. Других подробностей инцидента нет.