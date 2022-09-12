Жители граничащей с Украиной Ростовской области сообщили а взрывах. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал Baza.

Как сообщает издание, в Таганроге могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, очевидцы наблюдают черный дым в районе села Чалтырь. Власти ситуацию пока не комментируют.

На одном из видео жительница региона рассказала, что слышала громкий взрыв. Когда она вышла на улицу, то заметила столб дыма за лесополосой. На другой записи в небе виден след оставленный, предположительно, после работы ПВО, а также слышно взрыв.