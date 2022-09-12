В Белгородской области заявили об атаке на погранпункт

Пограничный пункт Логачевка обстрелян со стороны Украины. Пострадавших нет, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, по предварительным данным нет и разрушений на территории села.

«Сейчас глава городского округа вывозит жителей населенного пункта в безопасное место», - пояснил губернатор.

Гладков также отметил, что над Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела «поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода».

«Главное - жертв и пострадавших нет», - подчеркнул глава региона.

Ранее украинские войска нанесли удары по территории Курской и Белгородской областей ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». По данным Минобороны России, обстрелы со стороны Украины велись по жилым кварталам, где нет военных объектов.