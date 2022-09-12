В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

В Белгородской области заявили об атаке на погранпункт

Алиса Селезнёва

Пограничный пункт Логачевка обстрелян со стороны Украины. Пострадавших нет, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области заявили об атаке на погранпункт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, по предварительным данным нет и разрушений на территории села.

«Сейчас глава городского округа вывозит жителей населенного пункта в безопасное место», - пояснил губернатор.

Гладков также отметил, что над Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела «поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода».

«Главное - жертв и пострадавших нет», - подчеркнул глава региона.

Ранее украинские войска нанесли удары по территории Курской и Белгородской областей ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». По данным Минобороны России, обстрелы со стороны Украины велись по жилым кварталам, где нет военных объектов.

При обстреле Белгорода погибли четыре человека — один россиянин и трое граждан Украины. Повреждены 11 многоквартирных домов и около 40 частных.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители