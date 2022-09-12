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44 минуты назад

Группа россиян устроила оргию на пляже в Туапсе на глазах отдыхающих

Lenta.ru

В Туапсе полиция разыскивает группу россиян, устроивших оргию на пляже на глазах отдыхающих. Об этом пишет газета «Новая Кубань».

Группа россиян устроила оргию на пляже в Туапсе на глазах отдыхающих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, несколько человек занялись сексом напротив пансионата «Южный». Очевидцы сообщают, что это происходило в том числе перед несовершеннолетними детьми.

Как заявили в пресс-службе регионального МВД, по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нарушителей порядка.

Ранее в июле двое российских туристов занялись сексом посреди многолюдного пляжа в Сочи. Тогда мужчина и женщина вступили в половой контакт на доске для сап-серфинга. Действия отдыхающих осудили в социальных сетях.

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