Группа россиян устроила оргию на пляже в Туапсе на глазах отдыхающих

В Туапсе полиция разыскивает группу россиян, устроивших оргию на пляже на глазах отдыхающих. Об этом пишет газета «Новая Кубань».

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По данным издания, несколько человек занялись сексом напротив пансионата «Южный». Очевидцы сообщают, что это происходило в том числе перед несовершеннолетними детьми.

Как заявили в пресс-службе регионального МВД, по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нарушителей порядка.