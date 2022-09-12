В Приморье погиб управляющий директор крупной госкорпорации

В Приморье погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРВД) Иван Печорин. О его смерти сообщает пресс-служба организации.

«Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — добавили в компании.

Как сообщает РБК, предположительно, 10 сентября он выпал с катера на ходу возле мыса Игнатьева Русского острова. Спасатели две суток искали его тело и обнаружили в районе села Береговое, которое расположено на противоположной стороне Амурского залива. Подробности происшествия выясняются.