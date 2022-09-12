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39 минут назад

В Херсонской области заявили о новом обстреле ВСУ Антоновского моста

Никита Бородкин

Украинские войска обстреляли Антоновский мост неподалеку от Херсона. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области, по конструкции есть попадания, однако она выстояла.

В Херсонской области заявили о новом обстреле ВСУ Антоновского моста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее сообщалось о 10 взрывах в небе над Херсоном. Незадолго до этого сообщалось, что сирена воздушной тревоги сработала впервые за сутки прозвучала в Новой Каховке.

Напомним, что в ходе спецоперации по денацификации Украины Вооруженные силы РФ освободили большую часть Херсонской области. С тех пор Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали Антоновский мост.

В частности, 22 августа ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. Атаку провели, чтобы сорвать ремонт дорожного полотна моста. В результате удара два человека погибли и 16 пострадали.

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