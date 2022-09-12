В Херсонской области заявили о новом обстреле ВСУ Антоновского моста

Украинские войска обстреляли Антоновский мост неподалеку от Херсона. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области, по конструкции есть попадания, однако она выстояла.

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Напомним, что ранее сообщалось о 10 взрывах в небе над Херсоном. Незадолго до этого сообщалось, что сирена воздушной тревоги сработала впервые за сутки прозвучала в Новой Каховке.

Напомним, что в ходе спецоперации по денацификации Украины Вооруженные силы РФ освободили большую часть Херсонской области. С тех пор Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали Антоновский мост.